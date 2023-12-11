مسنة تدلى بصوتها فى حدائق القبة: لم يقهرنى المرض وصممت على المشاركة

كتب عبد الله محمود _ بهاء نبيل

بالرغم من تقدمها فى العمر ومرضها، إلا أن مسنة في العقد الثامن من العمر، أصرت على النزول والمشاركة بصوتها فى الانتخابات الرئاسية، وأوضحت السيدة المسنة من أمام مدرسة فاطمة الزهراء بشارع الخليج المصري بحى حدائق القبة ،أن حرصها على المشاركة السياسية وحبها وولائها للوطن، كان الدافع الأساسي لإصرارها على التصميم والنزول إلى اللجنة الانتخابية للإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية ، حيث حرصت منها على التفاعل الإيجابى لبناء مستقبل مصر الجمهورية الجديدة.

انتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.