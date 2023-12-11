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مستشار وزير التجارة للاتصال المؤسسى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 04:46 م
مستشار وزير التجارة للاتصال المؤسسى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية علي الخزاعي خلال الإدلاء بصوته
كتب إسلام سعيد

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أدلى علي الخزاعي مستشار وزير التجارة والصناعة  للإتصال المؤسسي وشئون المجالس النيابية اليوم بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر اللجنة الانتخابية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك في إطار حرص قيادات ومسئولي الوزارة على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 باعتبارها واجب وطني وخطوة هامة نحو بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز الدور الريادي للدولة المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي. 
 
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
 
ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.






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