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مديريات الزراعة والطب البيطرى بالمحافظات تواصل المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 12:55 م
مديريات الزراعة والطب البيطرى بالمحافظات تواصل المشاركة فى الانتخابات الرئاسية مديريات الزراعة والطب البيطري بالمحافظات تواصل المشاركة في الانتخابات الرئاسية
كتبت أسماء نصار

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حرص العاملون في مديريات الزراعة والطب البيطري في المحافظات على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية أمس واليوم لاختيار رئيس مصر القادم، حيث قام مديرو المديريات بتوعية العاملين بأهمية المشاركة وتسهيل انتقالهم إلى لجانهم الانتخابية وكذلك لجان الوافدين للعاملين المغتربين.
 
وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح أمس الأحد بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة المنارة بمدينة نصر.
 
وعقب الادلاء بصوته دعا الفلاحين والمزارعين في قرى ونجوع مصر، وجموع المواطنين للنزول والمشاركة في الانتخابات  الرئاسية والإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس مصر القادم وسط التحديات الكبيرة المحلية والدولية والتي يشهدها العالم والمنطقة.
 
وأشاد وزير الزراعة بالإجراءات التي اتخذتها الدولة وبدور رجال الأمن في تأمين اللجان، ورجال القضاء لحسن سير العملية الانتخابية.
 
وأكد وزير الزراعة أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده مصر حاليا يشجع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لافتا إلى أن المشاركة فى العملية الانتخابية واجب وطنى وحق دستورى مطالبا الجميع التحلى بالايجابية والمشاركة فى هذا المشهد الديمقراطى للجمهورية الجديدة حتى تظهر مصر بالصورة التى تستحقها أمام العالم مشيرا إلى أن مستقبل الدولة المصرية يرسمه وعي الشعب المصري العظيم.






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