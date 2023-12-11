اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 ديسمبر 2023 02:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ مطروح يتابع سير الانتخابات فى لجان غرب المحافظة وسط إقبال كبير للناخبين

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 02:41 م
محافظ مطروح يتابع سير الانتخابات فى لجان غرب المحافظة وسط إقبال كبير للناخبين محافظ مطروح يتفقد لجان غرب المحافظة
مطروح – حسن مشالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، عددا من مقار اللجان الانتخابية، في مناطق غرب المحافظة، والتي شهدت توافدا كبيرا  من الناخبين، في ثانى  أيام الانتخابات الرئاسية، وشملت جولة المحافظ، لجنة مدرسة أحمد عرابي بقرية المثانى، ولجنة السيدات بالمعهد الكويتى الأزهرى، ولجنتى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة النجيلة.
 
واطمئن المحافظ على سير العملية الانتخابية، بكل سهولة ويسر بلجنة الوافدين، وتذليل أى عقبات تواجه الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم، مؤكداَ على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، علي جميع المواطنين وحق دستوري لهم، خاصة في ظل المرحلة الهامة التي تمر بها الدولة المصرية.
 
 وأشاد محافظ مطروح، خلال جولته، بالإقبال الكبير من المواطنين بمدينة النجيلة، وحرصهم سواء من الرجال والسيدات ومن ذوى الهمم، على الإدلاء بأصواتهم واصطفافهم في طوابير أمام اللجان، في مشهد يعكس وعى أهالى مطروح، وحبهم لوطنهم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والحفاظ على الوطن ومقدارته.  .
 
على جانب آخر، يواصل أهالي مطروح والمقيمين فيها من أبناء المحافظات الأخرى، اليوم الاثنين، توافدهم على مقار اللجان المختلفة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، منذ الساعات الأولى لبدء التصويت، في اليوم الثاني من أيام الانتخابات، خاصة أمام لجنة مدرسة العمدة أحمد طرام الإعدادية بنات، في وسط مدينة مرسى مطروح، التي شهدت إقبالا كبيراً من الناخبين، الذين اصطفوا في طوابير، انتظاراً لدورهم للدخول إلى لجان الاقتراع.
 
ويقبل المواطنون من مختلف الفئات على التصويت، خاصة الشباب، الذين حرصوا على المشاركة في الاستحقاق الدستوري، مع مشاركة أعداد منهم في التنظيم وتقديم الدعم والمساعدة للناخبين، للتسهيل عليهم، وإعداد أماكن للاستراحة والانتظار أمام اللجان.   
 
وفتحت اللجان الفرعية في محافظة مطروح أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.
 
واستعدت محافظة مطروح، لاستقبال 342 ألفا و186 ناخبا، ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك في 149 مركزا انتخابيا يضم 200 لجنة فرعية، على مستوى مدن ومراكز المحافظة الـ 8، بالإضافة إلى تخصيص 19 مركزا انتخابيا للوافدين، يضم 35 لجنة فرعية انتخابية، في عدد من المدن التي بها كثافة للوافدين من أبناء المحافظات الأخرى.
 
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
 
وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
 
وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.






محافظة مطروح

انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة اليوم الثانى

اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية

اليوم التانى لانتخابات الرئاسة

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

معرفه اللجنه الانتخابيه

الانتخابات الرئاسية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

الانتخابات

التصويت في الانتخابات

مواعيد التصويت

مواعيد غلق اللجان

موعد غلق لجان التصويت

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة