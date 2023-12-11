محافظ مطروح يتابع سير الانتخابات فى لجان غرب المحافظة وسط إقبال كبير للناخبين

مطروح – حسن مشالي

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، عددا من مقار اللجان الانتخابية، في مناطق غرب المحافظة، والتي شهدت توافدا كبيرا من الناخبين، في ثانى أيام الانتخابات الرئاسية ، وشملت جولة المحافظ، لجنة مدرسة أحمد عرابي بقرية المثانى، ولجنة السيدات بالمعهد الكويتى الأزهرى، ولجنتى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة النجيلة.

واطمئن المحافظ على سير العملية الانتخابية، بكل سهولة ويسر بلجنة الوافدين، وتذليل أى عقبات تواجه الناخبين عند الإدلاء بأصواتهم، مؤكداَ على أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، علي جميع المواطنين وحق دستوري لهم، خاصة في ظل المرحلة الهامة التي تمر بها الدولة المصرية.

وأشاد محافظ مطروح، خلال جولته، بالإقبال الكبير من المواطنين بمدينة النجيلة، وحرصهم سواء من الرجال والسيدات ومن ذوى الهمم، على الإدلاء بأصواتهم واصطفافهم في طوابير أمام اللجان، في مشهد يعكس وعى أهالى مطروح، وحبهم لوطنهم لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والحفاظ على الوطن ومقدارته. .

على جانب آخر، يواصل أهالي مطروح والمقيمين فيها من أبناء المحافظات الأخرى، اليوم الاثنين، توافدهم على مقار اللجان المختلفة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، منذ الساعات الأولى لبدء التصويت، في اليوم الثاني من أيام الانتخابات، خاصة أمام لجنة مدرسة العمدة أحمد طرام الإعدادية بنات، في وسط مدينة مرسى مطروح، التي شهدت إقبالا كبيراً من الناخبين، الذين اصطفوا في طوابير، انتظاراً لدورهم للدخول إلى لجان الاقتراع.

ويقبل المواطنون من مختلف الفئات على التصويت، خاصة الشباب، الذين حرصوا على المشاركة في الاستحقاق الدستوري، مع مشاركة أعداد منهم في التنظيم وتقديم الدعم والمساعدة للناخبين، للتسهيل عليهم، وإعداد أماكن للاستراحة والانتظار أمام اللجان.

وفتحت اللجان الفرعية في محافظة مطروح أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

واستعدت محافظة مطروح، لاستقبال 342 ألفا و186 ناخبا، ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك في 149 مركزا انتخابيا يضم 200 لجنة فرعية، على مستوى مدن ومراكز المحافظة الـ 8، بالإضافة إلى تخصيص 19 مركزا انتخابيا للوافدين، يضم 35 لجنة فرعية انتخابية، في عدد من المدن التي بها كثافة للوافدين من أبناء المحافظات الأخرى.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.