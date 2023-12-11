محافظ الجيزة يشيد بوعى المواطنين وحسهم الوطنى وإصرارهم على حقهم الدستورى

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، منذ الساعات الأولى لثانى أيام ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 عددا من مقار اللجان الانتخابية بمراكز أبو النمرس والحوامدية والبدرشين للوقوف على جاهزية المقار لاستقبالهم وذلك فى إطار توجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمتابعة سير الانتخابات الرئاسية منذ انطلاقها وحتى الانتهاء منها على مدار الأيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجارى وتفقد اللجان ومتابعة انتظام إدلاء المواطنين بأصواتهم وتذليل كافة العقبات أمام الناخبين.

شملت جولة المحافظ لجان مدارس (أبوالنمرس المشتركة، الشهيد شعبان أبو ربيع الإبتدائية المشتركة، المنوات الإعدادية الحديثة بنين) بأبوالنمرس ولجان مدارس (الشهيد محمد راشد، الحوامدية الثانوية بنات) بالحوامدية ولجان مدارس (مصطفى أبوزيد، أحمد عرابى، عاطف الإسلامبولى) بالبدرشين.

وأشاد محافظ الجيزة بمدى وعى المواطنين بالمحافظة وحثهم الوطنى وإصرارهم على أداء حقهم الدستورى والإدلاء بأصواتهم أمس الأحد 10 ديسمبر وذلك كأول يوم لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية وكذا اليوم، وثمن محافظ الجيزة مشاركة المرأة وكبار السن والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة مما يؤكد على الوعى والإدراك التام من جانب كافة فئات مواطنى المحافظة على أهمية دورهم ومشاركتهم.

وأكد المحافظ للمواطنين أمام اللجان الانتخابية أن المحافظة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة قد أزالوا كافة المعوقات لتسهيل مشاركتهم بالعرس الانتخابى مؤكدا لهم بأن حجم الوعى الذى يمتلكونه هو السبيل لتخطى أية تحديات وأن الإقبال على اللجان أوصل رسالة للعالم بمدى تحضر الشعب المصرى وحبه لوطنه.

وحث "راشد" المواطنين على ضرورة استمرار مشاركتهم فى الانتخابات اليوم وغدا ونزولهم للتصويت باللجان الانتخابية لبعث رسالة للعالم برغبة المصريين بجميع طوائفهم فى استقرار الوطن وحفاظا على مقدراته ليؤكدوا مدى انتماءهم للوطن من خلال حرصهم على ممارسة حقهم الدستوري.

وشدد راشد على رؤساء المراكز والمدن على المتابعة الدورية لسير العمل بمحيط اللجان والحفاظ على مستوى النظافة وإنسيابية الحركة المرورية والتواجد الميدانى للقيادات وفرق العمل لسرعة التحرك حال حدوث أى طارئ.

رافق المحافظ خلال مروره على اللجان الأستاذ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير المساعد وعددًا من أعضاء مجلس النواب والشيوخ ورؤساء مراكز ومدن أبو النمرس والحوامدية والبدرشين.