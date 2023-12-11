متطوعون يساعدون كبار السن فى الانتخابات الرئاسية بمصر القديمة.. صور

حرص عدد من المتطوعين على مساعدة كبار السن الذين توجهوا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل اللجان الفرعية بمصر القديمة، حيث قدموا لهم تسهيلات لمعرفة لجانهم الانتخابية وتوجيهم إلى أماكن الجلوس ومساعدتهم حتى الوصول إلى أبواب لجانهم.
كبار السن
مساعدة الناخبين فى مصر القديمة
متطوعون لمساعدة الناخبين
متطوعون يساعدون كبار السن ...
وتوافدت حشود كثيفة من الناخبين إلى اللجان الفرعية بمصر القديمة منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في يومها الثاني، حيث شهدت اللجان طوابير من الناخبين من مختلف الفئات العمرية، معربين عن سعادتهم لمشاركتهم في الانتخابات.
وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.
وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة