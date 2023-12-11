متطوعون يساعدون كبار السن فى الانتخابات الرئاسية بمصر القديمة.. صور

كتب محمد سعودى

حرص عدد من المتطوعين على مساعدة كبار السن الذين توجهوا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل اللجان الفرعية بمصر القديمة، حيث قدموا لهم تسهيلات لمعرفة لجانهم الانتخابية وتوجيهم إلى أماكن الجلوس ومساعدتهم حتى الوصول إلى أبواب لجانهم.



كبار السن



مساعدة الناخبين فى مصر القديمة

متطوعون لمساعدة الناخبين

متطوعون يساعدون كبار السن ...

وتوافدت حشود كثيفة من الناخبين إلى اللجان الفرعية بمصر القديمة منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في يومها الثاني، حيث شهدت اللجان طوابير من الناخبين من مختلف الفئات العمرية، معربين عن سعادتهم لمشاركتهم في الانتخابات.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب ا نتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.