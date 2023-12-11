متحدث الكنيسة: المواطن أصبح صانعا للقرار من خلال صندوق الاقتراع

كتب سمير حسنى

قدم القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، التحية لكل المواطنين الذين حرصوا على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، داعيًا باقى المصريين إلى النزول بكثافة في الانتخابات.

وأكد المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، في مداخلة للتليفزيون المصري، أن المواطن سار بالفعل من مشهد صنع القرار من خلال صندوق الاقتراع، مبينًا أن المواطن بدأ يشعر في السنوات القلية الماضية بأن هناك من يعطيه حقوقه ويجعله يعيش حياة كريمة.

وعن اصطفافا المصريين ومشاركتهم الواسعة في الانتخابات، رد بقوله: المشهد مفرح ويقدم مؤشرات مطمئنة وإيجابية لأجل مستقبل الوطن، منوها بأن الكنيسة من منطلق دورها الوطني وإدراكها لحظة أهمية المشاركة قدمت جرعات توعوية متتالية حيث نبه قداسة البابا تواضروس أبناء الكنيسة وكل المصريين إلى أهمية المشاركة، وتحدث عن أن المشاركة في الانتخابات هي بناء للوطن وتقدم صورة إيجابية لمصر أمام العالم كله.

وواصل: "كان هناك عمليات توعية كبيرة لأبناء الكنيسة للمشاركة في الانتخابات من منطلق إيمان الكنيسة أن كل قضايا الوطن وكل ما يحتاجه يجب أن تكون الكنيسة حاضرة فيه لأن عليها مسؤولية تاريخية.