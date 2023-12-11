ما تاخدش حقنة البرد فى الصيدلية واعرف مخاطرها.. استشارى يوضح

كتبت فاطمة خليل

حذر الدكتور رضا إبراهيم، استشارى أمراض الصدر والحساسية ومدير مركز الصدر ببولاق أبو العلا، من حقنة البرد الشهيرة بـ"حقنة 3× 1"، والتى يحصل عليها البعض من الصيدليات على أنها الخلطة السحرية لعلاج نزلات البرد، موضحا أن هذه الحقنة قد تؤدى لمضاعفات خطيرة مثل: مشاكل فى الكلى والكبد وضعف المناعة.

وأوضح، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مخاطر حقنة البرد 3× 1 تكون بسبب مكوناتها، حيث تتكون من مضاد حيوى كورتيزون ومسكن للألم.

وأكد أن استخدام مضاد حيوى غير مناسب لعلاج العدوى الفيروسية أو نزلات البرد، كما أن الإفراط فى استخدامها بلا داع يؤدى إلى مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

وأشار إلى مخاطر استخدام الكورتيزون فى علاج البرد بدون استشارة الطبيب، حيث إنه يسبب مشاكل فى الكلى والعظام وتزيد خطر الإصابة بهشاشة العظام، علاوة على أضرار استخدامها على المدى البعيد وأنه يسبب ضعف فى المناعة.

وتابع أن المسكنات التى تستخدم فى حقنة البرد تحتوى على مسكنات غير آمنة تركيبتها لها مخاطر على الكلى وقد تؤدى إلى تحول نزلة البرد إلى حساسية صدرية فى بعض الأحيان، مضيفا أن الإفراط في المسكنات قد يؤدى لقرحة فى المعدة.

وشدد على عدم الحصول على أى حقن في الصيدليات، مضيفا أن حقنة البرد المسكنة قد تسبب حساسية لبعض الأشخاص قد تؤدي للوفاة، لذا يجب تجنب تناولها مطلقا لمخاطرها الصحية.