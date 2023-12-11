لحواء.. تعرفى على أهمية ماء الأكسجين للجلد والأسنان

كتبت مروة محمود الياس

ماء الأكسجين له الكثير من الاستخدامات الطبية والتجميلية للجسم، وفقا لتقرير نشر فى موقعdraxe فإن استخدامات هذه المياه الساحرة جيدة جدا، فهو يعمل على تطهير الجلد وتخليصه من الكثير من عوامل العدوى، وتابع التقرير مبرزا أهمية تنظيف الجروح بعناية وعدم تركها لأسباب العدوى والبكتيريا لتزحف إليها.

وأبرز التقرير مجموعة من الفوائد لماء الأكسجين منها أنه يعزز من صحة الفم وتنظيف الأسنان وجعلها أكثر لمعانا وبياضا، فعند تخفيفه بالمياه العادية وتقليل تركيزه، فالغرغرة به دون بلعه، يساعد على تحسين لون الأسنان وتخلصها من شوائبها.

وتابع التقرير أن ماء الأكسجين له الكثير من التركيزات وبالتالى تختلف استخداماته الطبية والتجميلية، فهناك من يستخدمه في تغيير لون الشعر، إلا أن أبرز استخداماته تلك التي تتعلق بتطهيره للجلد، كمؤكسد طبيعى، وينصح التقرير باستخدام ماء الاكسجين تحت اشراف متخصص نظرا لأن تركيزاته المختلفة تجعله غير مناسب لكل الحالات، كما أنه يساعد على التخلص من الندبات والجروح بشكل أسرع، فيساعد على التئامها وتخفيف حدة الالتهابات الناتجة عن قرصة بعض الحشرات، فضلا عن أن لها استخدامات في بعض درجات الحروق وفقا للتقرير.

ومن فوائد ماء الأكسجين للجلد وفقا لتقرير نشر فى موقعverywellhealth أنه يعزز من تقليل حدة البقع الداكنة التي تظهر على الجلد، إضافة إلى بعض نوعيات حب الشباب، كما أنه يساعد على التخلص العميق من البكتيريا والأتربة والسموم العالقة بمسام البشرة، فيحد من تلوثها.