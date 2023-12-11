لجان دمياط تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين فى اليوم الثانى لانتخابات الرئاسة

فتحت اللجان الفرعية فى محافظة دمياط أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحا، اليوم الثانى على التوالى لاستكمال أعمال التصويت فى الانتخابات الرئاسية واستقبلت الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وحضر القضاة المشرفين على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا فى استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وتم تجهيز 10 لجان عامة و141 مركزا انتخابيا و176 لجنة فرعية لاستقبال 1111568 ناخبا وناخبة من كافة أنحاء محافظة دمياط.

ودعى المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت فى مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة فى وعى الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة فى كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا فى الخارج.

وأكد على ثقته المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطنى والحق الدستورى فى الاستحقاق الانتخابى الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد 14 منظمة دولية بعدد 220 متابعا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدنى محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعا لها.

ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.