كيفية طلب شهادة بإتمام أعمال ترميم من المراكز التكنولوجية.. اعرف الخطوات

كتبت – مرام محمد

تتنوع الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، والتي تم إنشؤها بالاعتماد على فكرة الشباك الواحد لإتاحة تقديم الطلب والمستندات، ودفع الرسوم من قبل المواطن في نفس المكان دون الحاجة للتعامل مع الإدارات المختلفة.

تعمل المراكز التكنولوجية على تطوير إدارة خدمات المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية "المحليات" بصورة متميزة وعاجلة، حيث تساهم في تيسير وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات فى أسرع وأقل وقت والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، وذلك بتطبيق نظام الشباك الواحد وباستخدام أحدث التقنيات.

وفي هذا الإطار، يوضح "اليوم السابع" في السطور التالية إجراءات الحصول على عدد من خدمات المراكز التكنولوجية

طلب شهادة بإتمام أعمال الترميم أو الهدم (كلي/جزئي)

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-مالك العقار أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق) أو إعلام وراثة.

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-المستند المثبت لصفة مقدم الطلب في حالة تقديمه من غير المالك.

-صورة الترخيص.

-تقرير فني من مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية أو تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بمسئوليته عن تنفيذ أعمال الترميم أو الهدم معتمد من نقابة المهندسين، وذلك بالنسبة للأعمال التي تمس العناصر الإنشائية.

-أما بالنسبة للأعمال التي لا تمس العناصر الإنشائية يقدم تقرير من مهندس (مدني/عمارة) معتمد من نقابة المهندسين.

-الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة.

الإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-سداد رسوم الشهادة.

-بعد البحث من واقع سجلات الإدارة المختصة تعتمد الشهادة بتأسيرة من رئيس الحي ورئيس الإدارة المختصة.

-تسديد فرق الرسوم (إن وجد) وتلقي الخدمة.

استخراج تصريح بالحفر لتوصيل المرافق لمباني قائمة

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-تقديم الطلب من خلال مالك الأرض أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-صورة رخصة المباني أو وكشف مشتملات.

-رسم كروكي من المرفق (كهرباء – مياه – غاز).

الإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-سداد رسوم المعاينة.

-بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة من رئيس الحي برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بتسديد الرسوم المقررة للخدمة.

-تسديد الرسوم وتلقي الخدمة.

استخراج رخصة هدم منشآت آيلة للسقوط (جزئي – كلي)

المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-تقديم الطلب من خلال مالك العقار أو وكيل أعماله (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي للمالك مقدم طلب الترخيص.

-قرار نهائي بالهدم والصادر من الجهة الإدارية.

-تقرير من مهندس إنشائي خبرته لا تقل عن سبع سنوات موضحًا به الطريقة المستخدمة لتنفيذ عملية الهدم، والاحتياجات اللازمة لتأمين الشاغلين والمارة والمنشآت المجاورة.

الإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة واعتماد كافة المستندات بختم المهندس واستلام إيصال بها.

-سداد رسم الفحص.

-بعد فحص الإدارة المختصة يتم استكمال الأوراق المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها.

-اعتماد الرخصة موضوع الخدمة.

-تسديد الرسوم بالخزينة المختصة.

-استلام الرخصة لبدء العمل بها.