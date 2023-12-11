كوردون العالمية وشركة إي تدوير المصرية توقعان مذكرة تفاهم لتدوير الأجهزة الإلكترونية

كتب مدحت عادل

شهد جناح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس داخل المنطقة الخضراء، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة كوردون العالمية وشركة إي تدوير المصرية المتخصصة في جمع الأجهزة الإلكترونية، بشأن تجديد وتدوير الأجهزة الإلكترونية وإعادة توزيعها للتصدير بتكلفة استثمارية متوقعة للمشروع تبلغ ٥ مليون يورو، وذلك على هامش المشاركة بفعاليات قمة المناخ COP28 بدولة الإمارات.

ويستهدف المشروع إنتاج 500 ألف جهاز سنوياً في المرحلة التجريبية بحجم تداول يصل إلى 50 مليون يورو سنوياً، على أن يقام المشروع بالمنطقة الصناعية بالسخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتمويل فرنسي، ويستهدف بالأساس التصدير للسوق الإفريقية.