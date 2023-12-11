كلية الهندسة بحلوان تفوز بالمركزين الأول والثاني في مسابقة الـ Sumo Robot

محمد صبحى

نظم الفريق العلمي Life on Mars ب كلية الهندسة بحلوان وأسرة من أجل مصر المركزية مسابقة الSumo Robot الفريدة من نوعها لأول مرة على مستوى الجامعات.

وأقيمت المسابقة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشهدت هذة المسابقة منافسة قوية بين 16 فريقًا من مختلف الجامعات والمعاهد في مصر، وفازت بالمراكز الخمسة الأولى الفرق التالية:

المركز الأول: Error 404 - كلية هندسة حلوان - بجائزة قدرها 6000 جنيه مصري

المركز الثاني: Sphinx - كلية هندسة حلوان - بجائزة قدرها 4000 جنيه مصري

المركز الثالث: Furious Five - كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان - بجائزة قدرها 3000 جنيه مصري

المركز الرابع: Osiris - التكنولوجيا والتعليم حلوان - بجائزة قدرها 2500 جنيه مصري

المركز الخامس: Tofan al aqsa - المعهد التكنولوجي بالعاشر - بجائزة قدرها 2000 جنيه مصري.

وقد أشرف على تنظيم المسابقة كل من الدكتور محمد حلمي رائد الأسرة، والدكتورة بسنت سيد نائب رائد الأسرة، ياسر الجبالي مسؤول الأسرة، محمد جاد مدير عام إدارة رعاية الشباب.

وتقدم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بالتهنئة لجميع الفرق المشاركة والفائزة في المسابقة، قائلا "إننا فخورون بمستوى الإبداع والابتكار الذي أظهره طلابنا، ونتطلع لمزيد من التميز والريادة من شبابنا الواعد".

وأشاد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمستوى المنافسة بين الفرق المشاركة، مُثمّنًا جهود القائمين على تنظيم هذه المسابقة الفريدة من نوعها، التي تعزز التفاعل بين طلاب الجامعات المصرية".

وأعرب الدكتور محمد حلمي عن سعادته بنجاح المسابقة وتفاعل الطلبة معها، مؤكدًا على استمرار تنظيم هذه الفعاليات التي تُثري الحياة الطلابية وتدعم الإبداع والمواهب.