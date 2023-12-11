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كثافات بلجنة الشيخ زايد تزامنا مع خروج الموظفين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات 2024

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 01:58 م
كثافات بلجنة الشيخ زايد تزامنا مع خروج الموظفين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات 2024 لجنة الشيخ زايد
كتبت : أماني سمير

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انتظمت اللجان الفرعية في محافظة الجيزة تحديدا بالمدرسة اليابانية بالشيخ زايد، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وبدأ التوافد من الناخبين على اللجان في تزايد وذلك بالتزامن مع خروج الموظفين من أعمالهم.
 
وحضر القضاة المشرفون على اللجان منذ الصباح وتأكدوا من سلامة اللجان ونوافذها والإضاءة بها ووجود ملصق برقم كل لجنة معلقة على الباب، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان هم والموظفين المعاونين، وبدأوا في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.
 
انطلقت فى تمام التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.
 
ودعى المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين بالتصويت في مارثون الانتخابات الرئاسية داخل مصر مؤكدا بأنه على ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها باستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج.
 
وأكد على ثقته المواطن المصرى فى أداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الست القادمة.
 
ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد 24 سفارة لمتابعة الانتخابات الرئاسية وتم تسجيل 67 دبلوماسيًا منها لأعمال المتابعة، وتم اعتماد  14 منظمة دولية بعدد 220 متابع، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و 340 متابعا لها.
 
ووصل عدد المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.
 
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لجنة الشيخ زايد

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