كاهن كنيسة القديس إثناسيوس: الانتخابات الرئاسية تشهد إقبالا كبيرا من طوائف الشعب

كتب حسام الشقويرى

اكد الاب مكاريوس فايز كاهن كنيسة القديس اثناسيوس بمجاورة 30 بمدينة 15مايو، أن الانتخابات الرئاسية تشهد اقبال كبير من جميع طوائف الشعب كما اشاد بالدور الكبير الذى تقوم به اللجنة العليا للانتخابات، وجميع الاجهزة المعنية بتنظيم العملية الانتخابية واصفا اياه بأنه على اعلى مستوى ، وأكد أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى وذلك لمزيد من الاستقرار والتقدم .

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.