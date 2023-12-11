في تجاوز للبروتوكول.. عناق حار وهدية من رئيس الأرجنتين لزيلينسكي.. فيديو

وكالات

حضر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الأحد، حفل تنصيب خافيير ميلي رئيساً للأرجنتين، ضمن عدد من رؤساء وزعماء العالم، حيث تم الترحيب به بشكل حار ومختلف. فقد قدم له الرئيس الأرجنتيني هدية عبارة عن شمعدان الحانوكا الخاص بأعياد اليهود.

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خلال حفل تنصيب "خافيير ميلي" رئيساً للأرجنتين أتى الرئيس الأوكراني زيلنسكي وتم الترحيب به بشكل حار وقدم له الرئيس الأرجنتيني هدية عبارة عن شمعدان الحانوكا الخاص بأعياد اليهود.



ومن المعروف أن الرئيس الأرجنتيني الجديد مغرم باليهود رغم أنه ليس بيهودي، وأبدى شغفه بالسفر… pic.twitter.com/lQzAgQVqhK — إياد الحمود (@Eyaaaad) December 10, 2023

وبحسب موقع العربية، بالرغم من أن ميلي ليس يهوديا إلا أنه من المعروف عنه معزته الخاصة لليهود، حيث سبق أن أبدى شغفه لدراسة التوراة والكتب المقدسة اليهودية الأخرى والتعمق فيها، لأنه يفكر في اعتناق اليهودية.

ولاحقا، تحدث ميلي لبرهة مع زيلينسكي على درج مبنى الكونجرس.

وقال الرئيس الأوكراني في تصريحات للصحافة داخل الجمعية التشريعية: "نعول على الرئيس ميلي لدعم أوكرانيا. وأنا متأكد من أنه سيدعمنا أمام الأمم المتحدة".

وفي وقت سابق، توجه زيلينسكي إلى الأرجنتين، حيث شارك أمس الأحد في حفل تنصيب الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير مايلي.

وتثير تصرفات زيلينسكي منذ فترة غضبا متزايدا في أوكرانيا، حيث قال أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، إنه بدلا من الاهتمام بالوضع الداخلي في البلاد، يقضي زيلينسكي أغلب وقته في جولات خارجية، بلا أي فائدة.