فلسطين تتحدى "الفيتو الأمريكي" بـ"دعوات الإضراب".. ونشطاء عرب يتفاعلون

إيمان حنا

دعا ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دول عدة، لإضراب شامل من أجل إيقاف نزيف الدماء فى قطاع غزة، الذي يتعرض للقصف الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من شهرين، ما نتج عنه استشهاد 18 ألف فلسطيني؛ 70% منهم من الأطفال والنساء؛ بينما هناك 45 ألف جريح لا تتوفر لهم الرعاية الطبية ، وفق ما أوضحت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأمام الوضع الإنساني المتأزم في غزة لاقت الدعوة للإضراب تفاعلًا كبيرا واجتاح وسم "إضراب_ من أجل _غزة" أو strikeforgaza، مواقع التواصل الاجتماعى، في دعوة للإضراب تنديدًا بالمجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة، والمطالبة بوقف إطلاق النار.

وتهدف الحملة إلى الضغط على الدول الداعمة لإسرائيل في سبيل وقف الحرب على غزة، والتي خلفت نحو 18 ألف قتيل.

وتأتي هذه الدعوات بالتزامن مع إفشال الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن، يلزم إسرائيل بوقف الحرب على غزة، وبحسب القائمين على الحملة، وهم ناشطون ومنظمات مجتمع مدنى داعمة لغزة، فإن هدف الإضراب هو شل حركة الحياة والعجلة الاقتصادية في كل الدول.

من جانبها، أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في رام الله والبيرة، في الأراضي الفلسطينية، أن، الإثنين، هو إضراب شامل لكافة مناحي الحياة، كما دعت القوى في بيان، إلى الخروج للشوارع وساحات المدن والقرى والمخيمات، لتوجيه رسالة للعالم، أن شعبنا سيقف بقوة ضد محاولات الاقتلاع والتهجيرء175، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ودعت القوى إلى توجيه رسالة للعالم أن شعبنا سيقف بقوة ضد محاولات الاقتلاع والتهجير، وأن نضالنا المشروع سيتواصل حتى تحقيق الحرية والاستقلال".

كما أعلنت مؤسسات وقطاعات تجارية وصناعية فلسطينية، جديدة، الإنضمام للإضراب العالمي، الاثنين، تنديدا بالفيتو الأمريكي، الذي أفشل قرارا يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى استنكار تواصل العدوان والقصف العنيف على القطاع، منذ السابع من أكتوبر.

وأعلنت سلطة النقد في فلسطين، إغلاق الجهاز المصرفي أمام العملاء، مؤكدة أنه لن يتم عقد جلسة مقاصة غدا الاثنين.

وأشارت سلطة النقد، إلى أن كل مصرف يتولى الطريقة المناسبة لإعلام الجمهور بالإغلاق.

ودعت حركات شبابية ونقابات وفصائل فلسطينية، للإضراب الشامل، للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض "الفيتو".

كما دعت النقابة العامة لعمال النقل في فلسطين، للتضامن العالمي بين عمال وعاملات العالم، وخاصة عمال قطاع النقل والخروج إلى الشوارع والميادين والاعتصام فيها، حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة.

بدوره اتحاد المعلمين الفلسطينيين أعلن تعليق الدوام (الاضراب الشامل) في كافة مدارس فلسطين ومديريات التربية والتعليم والوزارة .

وأكد الاتحاد أن الإضراب يأتي للمطالبة بوقف العدوان المستمر على القطاع والضفة ورفضاً للفيتو الأمريكي وتناغماً مع الدعوة العالمية للإضراب الشامل و المطالبة بوقف العدوان.

من جهتها أصدرت الفصائل الفلسطينية بيانا قالت فيه: "رفضا للفيتو الأمريكي، وتناغماً مع الدعوة العالمية للإضراب الشامل، ندعوكم إلى الاضراب العام والشامل لكافة مناحي الحياة وذلك يوم الإثنين، للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة.

وأكدت أن الإضراب الشامل في الكرة الارضية تأكيدا على رفض الهيمنة الامييكية ووقوف العالم الى جانب الشعب الفلسطيني.

وفي لبنان، وتجاوبا مع هذه الدعوة للإضراب، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، إغلاق كافة الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات ، اليوم الاثنين، للتضامن مع قطاع غزة.

وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء القاضى محمود مكيه أن المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء أبلغت بالمذكرة رقم 26/2023 عن إقفال كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم غد الموافق الحادى عشر من شهر ديسمبر، وذلك تجاوباً مع الدعوة العالمية من أجل قطاع غزة وتضامناً مع الشعب الفلسطينى وأهل غزة والقرى الحدودية بالجنوب اللبنانى.