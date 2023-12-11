اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 ديسمبر 2023 09:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

فصائل عراقية: استهدفنا قاعدة عين الأسد الأمريكية بطائرة مسيرة

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 08:24 م
فصائل عراقية: استهدفنا قاعدة عين الأسد الأمريكية بطائرة مسيرة عين الاسد
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل أن فصائل عراقية قالت إنها استهدفت قاعدة عين الأسد الأمريكية بطائرة مسيرة.

 

وكانت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، أكدت استهداف القوات الأمريكية بقاعدة عين الأسد غربي محافظة الأنبار بالعراق للمرة الثانية.

 

 







فصائل عراقية قاعدة عين الأسد

قاعدة عين الأسد الأمريكية

طائرة مسيرة




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة