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غرفة عمليات حملة المرشح حازم عمر تواصل مهام أعمالها لليوم الثانى

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 12:44 م
غرفة عمليات حملة المرشح حازم عمر تواصل مهام أعمالها لليوم الثانى غرفة عمليات المرشح حازم عمر
كتب كامل كامل – إيمان علي

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تواصل غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، ممارسة مهام أعمالها في اليوم الثاني للتصويت والتي تشكلت بالتزامن مع بدء التصويت، وضمت غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات بـ 26 محافظة وفرق عمل ومناديب بجميع المراكز والاقسام و القرى والنجوع.

وتتكون غرفة العمليات المركزية من 50 شابا وبالمحافظات تتكون من عدد لا يقل عن 25، لافتا إلى أنه سيكون العمل على مدار الساعة اعتبارا  من يوم الجمعة الماضي حتى مساء يوم الثلاثاء.

والمقرر أن يستمر التواصل من المركزية إلى الوحدات الحزبية لرصد ادق تفاصيل العملية الانتخابية، مؤكدة أنه وقد تم الانتهاء من جميع التجهيزات اللوجيسيتة وتجهيز قاعة بعدد كافي من اجهزة الحاسب الالي وسيتم ربط جميع غرف العمليات على مستوى المحافظات عن طريق برنامج zoom.

وكانت قد أكدت الحملة قائلة "ننتهز هذه الفرصة ونجدد دعوتنا للمواطنين للاحتشاد أمام مراكز الاقتراع للمشاركة والاختيار لصناعة مستقبلهم والتعبير عن وجه مصر الحضارى "مصر أولا.. مصر دائما".

وأشادت حملة المرشح الرئاسى حازم عمر، بمسار انتخابات الرئاسة 2024، مؤكدة أن انتخابات الرئاسة الحالية هى أول انتخابات مصرية لم تشهد أى مشاحنات بين الحملات الانتخابية.

وقال الدكتور زاهر الشقنقيرى المتحدث باسم الحملة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الحملات تتابع سير العملية الانتخابية بدقة بالغة وفى جميع المحافظات، وعلى مدار جميع أيام الانتخابات، مشيرا إلى أن الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى حازم عمر تفاجئت بنسبة الإقبال فى اليوم الأول للانتخابات.

 

 

 

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غرفة عمليات المرشح حازم عمر 

 

53949d0e-4f2e-4196-9e50-91f8d1d7d222غرفة عمليات المرشح حازم عمر 
69815aac-0b77-4498-9259-532b8c63ab3c
غرفة عمليات المرشح حازم عمر 

 

 

 

 

تواصل غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، ممارسة مهام أعمالها في اليوم الثاني للتصويت والتي تشكلت بالتزامن مع بدء التصويت، وضمت غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات بـ 26 محافظة وفرق عمل ومناديب بجميع المراكز والاقسام و القرى والنجوع.

 

وتتكون غرفة العمليات المركزية من 50 شابا وبالمحافظات تتكون من عدد لا يقل عن 25، لافتا إلى أنه سيكون العمل على مدار الساعة اعتبارا  من يوم الجمعة الماضي حتى مساء يوم الثلاثاء.

 

والمقرر أن يستمر التواصل من المركزية إلى الوحدات الحزبية لرصد ادق تفاصيل العملية الانتخابية، مؤكدة أنه وقد تم الانتهاء من جميع التجهيزات اللوجيسيتة وتجهيز قاعة بعدد كافي من اجهزة الحاسب الالي وسيتم ربط جميع غرف العمليات على مستوى المحافظات عن طريق برنامج zoom.

 

وكانت قد أكدت الحملة قائلة "ننتهز هذه الفرصة ونجدد دعوتنا للمواطنين للاحتشاد أمام مراكز الاقتراع للمشاركة والاختيار لصناعة مستقبلهم والتعبير عن وجه مصر الحضارى "مصر أولا.. مصر دائما".

 وأشادت حملة المرشح الرئاسى حازم عمر، بمسار انتخابات الرئاسة 2024، مؤكدة أن انتخابات الرئاسة الحالية هى أول انتخابات مصرية لم تشهد أى مشاحنات بين الحملات الانتخابية.

 

وقال الدكتور زاهر الشقنقيرى المتحدث باسم الحملة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الحملات تتابع سير العملية الانتخابية بدقة بالغة وفى جميع المحافظات، وعلى مدار جميع أيام الانتخابات، مشيرا إلى أن الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى حازم عمر تفاجئت بنسبة الإقبال فى اليوم الأول للانتخابات.







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