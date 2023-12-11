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عمليات نادى النيابة الإدارية: لم نرصد عراقيل خلال سير العملية الانتخابية

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 12:46 م
عمليات نادى النيابة الإدارية: لم نرصد عراقيل خلال سير العملية الانتخابية غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية
كتب عبد الله محمود

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تابعت غرفة عمليات نادى النيابة الادارية لليوم الثاني على التوالي، جميع اللجان الفرعية القائم بالإشراف عليها أعضاءها في الانتخابات الرئاسية، ومباشرة  الأعمال الإجرائية الخاصة بأعمال الاقتراع بكل سهولة ويسر، وإقبال من المواطنين وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم فى الساعات الأولي من بدء أعمال التصويت.

وأوضحت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية فى بيان لها، أنها لم ترصد اى ملاحظات أو مشاكل من شأنها أن تعرقل سير أعمال الاقتراع .

وأكدت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية متابعة الهيئة الوطنية للانتخابات بشكل دائم، ومستمر لأعضاء الهيئات القضائية، لتوفير كل الوسائل التى تمكن أعضاء الهيئات القضائية من أداء واجبهم الوطنى على أكمل وجه.

 







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