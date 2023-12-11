عمليات الوطنية للانتخابات: سنبحث عن طرق لانتقال المواطنين لمراكز الاقتراع

تلقت غرفة العمليات المركزية للهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى، مشكلة من المستشار خالد عبد الغفار رئيس أحدى اللجان العامة بمحافظة سوهاج، لوجود مواطنين راغبين فى الإدلاء بصوتهم، ولجانهم بمناطق أقصى المحافظة كالمنطقة الصناعية، والبلينة، وتوجهوا للجان لرغبتهم بالتصويت فى لجان الوافدين، متسائلًا عن البحث عن حل لهؤلاء المواطنين.

وأكد المستشار أحمد بندارى، أن القانون لا يسمح لهم التصويت بلجان الوافدين، لوجودهم بالمنطقة الانتخابية، والوافدين هم المتواجدين خارج المنطقة الانتخابية، والهيئة أتاحت أكثر من طريقة للتسهيل على المواطنين قبل إجراء العملية الانتخابية، من خلال تعديل مقر الاقتراع، موضحًا أن الهيئة ستبحث عن طرق للتسهيل على المواطنين للانتقال لمراكز الاقتراع، وتبحث عن الاجراءات التى يمكن اتخاذها فى هذه الحالة لتشجيع المواطنين على المشاركة فى الاستحقاق الانتخابي.

وعقدت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بندارى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من رؤساء اللجان العامة الذين يمثلون رؤساء المحاكم الابتدائية والمشرفين على اللجان الفرعية، وذلك فى إطار متابعة اليوم الثانى من أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من طرق الاستعلام عن اللجان الانتخابية وذلك عبر موقعها الإلكترونى أو الاتصال بالدليل 140 أو إرسال الرقم القومى فى رسالة إلى رقم 5151 أو الاتصال به واتباع الخطوات.

ولا تستغرق عملية التصويت الا دقائق معدودة لا تجاوز مدة 7 دقائق حيث يقوم الناخب بمعرفة لجنته والتوجه إليها ويعطى بطاقة الرقم القومى لرئيس اللجنة الذى يقوم بإثباته فى دفتر حضور الناخبين ويعطيه بطاقة اقتراع مختومة فى الظهر أو تحمل توقيع رئيس اللجنة، ويتوجه الناخب إلى الستار حيث يجد قلم ومسند ويقوم باختيار مرشح واحد فقط من خلال وضع "علامة صح" أمام اسم ورمز المرشح الذى يرغب فى اختياره ويطوى البطاقة نصفين ويضعها فى صندوق الاقتراع.

ويعود الناخب إلى رئيس اللجنة حيث يوقع فى دفتر الانتخاب ويغمس إصبعه فى الحبر الفوسفورى ويتسلم بطاقته ويخرج ليدخل ناخب اخر بدلا منه.

وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء وتتابع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى كافة تفاصيل اليوم الثانى من التصويت من خلال غرفة عمليات الهيئة برئاسة المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تتلقى كافة الاستفسارات سواء من القضاة أو الموظفين المعاونين أو من المواطنين الناخبين.