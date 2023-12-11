علاج سلس البول عند الرجال بطرق بسيطة منها تقليل القهوة

كتبت فاطمة خليل

سلس البول مشكلة شائعة تصيب كثيرًا من الرجال عندما لا تستطيع التحكم في المثانة، ويحدث سلس البول بسبب حالات طبية مثل تضخم البروستاتا والسكري ومرض باركنسون، في هذا التقرير نتعرف على أعراض سلس البول وطرق علاجه عند الرجال، بحسب موقع "webmd".

علاج سلس البول

المباعدة بين وقت شرب السوائل على مدار اليوم

ينجح بعض الرجال في تخفيف أعراض سلس البول من خلال المباعدة بين تناول السوائل خلال النهار وتقليل تناول السوائل قبل ساعات قليلة من النوم لكن لا تقيد نفسك أكثر من اللازم، فقد تصاب بالجفاف.

عدم شرب ما يكفي من السوائل يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مثل التهابات المثانة، والتي يمكن أن تجعل سلس البول أسوأ.

عدم الإكثار من شرب القهوة

يبدو أن الكافيين يهيج المثانة ويزيد من سوء الأعراض، حيث يمكن أن يكون للصودا والمشروبات الغازية الأخرى نفس التأثير، فهي تجعلك تتبول أكثر، قلل من تناول الشاي والقهوة والصودا ولاحظ ما إذا كان ذلك سيحدث فرقًا بالنسبة لك.

ضبط النظام الغذائي الخاص بك

يقول العديد من الرجال أن الأطعمة الحارة أو الحمضية يمكن أن تجعل سلس البول المرتبط بفرط نشاط المثانة أسوأ.

ويقول آخرون إن الابتعاد عن الشوكولاتة والمحليات الصناعية يقلل أعراض سلس البول.

تقليل التوتر

قد تساعدك تقنيات الاسترخاء البسيطة، مثل تمارين التنفس أو التأمل، على التعامل مع أعراض سلس البول.

تدريب المثانة

ابدأ بالذهاب إلى الحمام للتبول كل نصف ساعة، سواء شعرت بالحاجة لذلك أم لا عندما تصل إلى هذا الإيقاع، قم تدريجيًا - على مدى أيام أو أسابيع - بتوسيع الوقت بين فترات الراحة في الحمام. في نهاية المطاف، قد تتمكن من الحصول على فترات استراحة لمدة 3 إلى 4 ساعات وقد تقل الرغبة في الاستراحة بينهما.