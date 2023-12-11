اليوم السابع
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عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: مشاركة المرأة بالانتخابات تعكس الوعى

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 01:31 م
عضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: مشاركة المرأة بالانتخابات تعكس الوعى الدكتورة زينب الغزالي خلال الإدلاء بصوتها
كتب هانى الحوتى

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قالت الدكتورة زينب الغزالي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية مشاركة فعالة وتعكس وعي المجتمع النسائي بأهمية المشاركة والاصطفاف حبًا في الوطن وقناعة وإيمانا بأهمية المشاركة حفاظا على الاستقرار والامن والشراكة المجتمعية في البناء للمستقبل.
 
وقالت الدكتورة زينب الغزالي :"سعيدة بما تحققه المرأة من مكاسب، وتعد المرأة عنصرًا حيويًا في أي مجتمع، ولها دور هام في صنع القرار وتشكيل مستقبل البلاد". 
 
ودعت رئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إلى تواصل المشاركة والنزول للمقار الانتخابية كرسالة مهمة للوقوف إلى جانب الوطن مهما تعرض لضغوط وتحديات والانحياز إلى المصالح الوطنية الراسخة كعادة للمرأة المصرية التي تكافح وتعمل وتشارك في صنع المستقبل الأفضل للوطن ولأبنائها وللأجيال القادمة".
 
وأكدت أن الانتخابات الرئاسية واحدة من أهم الفعاليات التي تسمح للمرأة بالمشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي والمجتمعي وتثبت أنها صوتًا قويًا في تعزيز حقوقها والمشاركة الفعالة في صنع القرار.
 
وقالت إن هناك آمال وطموحات تنظر المرأة تجاه مشاركتها الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لتستكمل تمكينها السياسي والاقتصادي ورسالتها في الدفاع عن حقوق المرأة في المجتمع المصري وزيادة الثقة في مقدرة المرأة على العمل والتمكن من تأدية أدوارها المختلفة في شتى المجالات العلمية والميدانية.
 
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الدكتورة زينب الغزالي باللجنة الانتخابية

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الدكتورة زينب الغزالي خلال الإدلاء بصوتها

 







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