طوابير الشباب على مدرسة قومية الأهرام بمصر الجديدة بعد انتهاء فترة الراحة

كتب ندى سليم_ محمود راغب

شهدت مدرسة قومية الأهرام التابعة لقسم مصر الجديدة، توافد كبير من قبل الناخبين لاسيما الشباب، مع الساعة الأولى لفتح اللجان الانتخابية بعد انتهاء فترة الراحة.

واستحوذ الشباب على المشهد الانتخابي منذ اللحظة الأولى لانطلاق سباق الانتخابات الرئاسية، وعلى اليوم الثاني على التوالي .