طوابير أمام لجنة الرفاعى بالدرب الأحمر بعد انتهاء فترة الراحة.. صور

كتب محمد سعودى

شهدت لجنة مدرسة الرفاعى الابتدائية بالدرب الأحمر، إقبالًا كثيفًا من الناخبين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية خلال الفترة المسائية، وذلك بعد انتهاء القضاة المشرفين على لجان الانتخابات من ساعة الراحة.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.



إقبال كثيف للناخبين بعد انتهاء فترة الراحة



إقبال كثيف من الناخبين على لجان الدرب الأحمر



تكدس الناخبين أمام لجنة الرفاعى بالدرب الأحمر

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتى يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

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رجال وشباب الدرب الأحمر يشاركون بكثافة فى الانتخابات الرئاسية



زحام الناخبين للاستعلام عن لجانهم الانتخابية



زحام أمام لجان الدرب الأحمر



سيدات ورجال الدرب الأحمر يواصلون الإدلاء بأصواتهم



طابور الناخبين في الدرب الأحمر