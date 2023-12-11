طوابير أمام لجان الانتخابات بدمياط.. ومسيرات بالمزمار للحث على المشاركة

دمياط - هيثم مراد

تشهد لجان الانتخابات الرئاسية 2024، بمحافظة دمياط إقبالا واسعا من الناخبين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثانى للانتخابات.

واستمر التوافد أمام مقار اللجان الانتخابية على مدار اليوم، وقد سجلت سيدات المحافظة حضورا قويا أمام اللجان منذ بدء عملية التصويت، فيما تصدر شباب المحافظة المشهد في ثانى أيام الانتخابات الرئاسية.

طوابير من الناخبين أمام مقار اللجان انتظارا للادلاء بأصواتهم، فيما نظم الأهالى مسيرات بالمزمار البلدى تجوب قري محافظة دمياط لحث المواطنين على المشاركة الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.

وتجرى الانتخابات الرئاسية بمحافظة دمياط، فى 10 لجان عامة، و141 مركزا انتخابيا و176 لجنة فرعية، مجهزة لاستقبال مليون و11 ألف و568 مواطن يحق لهم التصويت الانتخابى.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رؤساء الوحدات المحلية بتوفير كافة التجهيزات للمقار الانتخابية وتخصيص أماكن لانتظار المواطنين مجهزة بمظلات ومقاعد متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوى الهمم، والتنسيق مع القطاعات الخدمية والمرافق لتواجد طواقم دائمة بالمقار، وتكثيف حملات النظافة بمحيط المقار، والتنسيق مع إدارة المواقف لتوفير وسائل مواصلات إلى المقار الانتخابية.