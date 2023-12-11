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طقس اليوم.. لطيف نهارا وأمطار ببعض المناطق والصغرى بالقاهرة 14 درجة

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 08:00 ص
طقس اليوم.. لطيف نهارا وأمطار ببعض المناطق والصغرى بالقاهرة 14 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء مائل للحرارة علي جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
كما يتوقع أن يشهد اليوم أمطار متوسطة ورعدية تكون غزيرة أحياناً على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على بعض المناطق، وأمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى وجنوب الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين  
: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 10، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 13.
 






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