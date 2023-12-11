طفل يشارك أسرته الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

كتب ـ السيد زيادة ـ أمانى سمير

رصدت كاميرات اليوم السابع تواجد أصغر مشارك في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة المدرسة اليابانية بالشيخ زايد طفل بصحبة أسرته حيث أدلى أهله بأصواتهم، مؤكدين فى تصريحات خاصة لليوم السابع إختيارهم للمرشح عبد الفتاح السيسى ليضع الطفل الصغير لمساته ويقوم بوضع أوراق التصويت بصناديق الاقتراع.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.