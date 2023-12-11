ضبط 6 أشخاص لسرقتهم سيارة من شخص بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من ( أحد الأشخاص"يحمل جنسية إحدى الدول" ، وسيدة) وقررا بأنه أثناء توقفهما بأحد الطرق بدائرة القسم بالسيارة "قيادة الأول- مُستأجــــرة" لإجرائه مكالمة هاتفية توقفت أمامهما سيارة "غير معلوم لديهما أرقام لوحاتها" ترجل منهـــا شخصين وطالبا قائد السيارة بـ "كوريك" لتغيير إطارات السيارة خاصتهما إلا أنه وعقــب إنتهائهما وعودتهما لإعادته قام أحدهما بضربه بإستخدام العصا الحديدية الخاصة "بالكوريك" مُحدثاً إصابتـــه بجرح بالرأس وإستوليا على السيارة قيادته ولاذا بالفـرار .

بالفحص واجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص) وبحوزتهم (رخصة السيارة قيادة المجنى عليه) .. وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة وقيامهم ببيع السيارة المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (عاطل ، مقيم بالقليوبية) مقابل مبلغ مالى ، تم ضبطه وبحوزته مبلغ مالى وتم بإرشاده ضبط السيارة المُبلغ بسرقتها لدى عميله سيئ النية (مالك معرض سيارات ، مقيم بذات العنوان) وتم ضبطه.