اليوم السابع
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ضبط لصوص يسرقون المواطنين بالإكراه في الجيزة

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 10:39 ص
ضبط لصوص يسرقون المواطنين بالإكراه في الجيزة سرقه
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبى

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن (الجيزة) والأجهزة الأمنية المعنية من ضبط (عامل) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة ربة منزل بالإكراه داخل الشقة سكنها بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد عن طريق تسلق المواسير.. وبحوزته (هاتف محمول وخاتم ذهب "متحصلات الواقعة" - الأداة المستخدمة)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة. 
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (ميكانيكى- مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (ثلاث طلاب) بالإكراه بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد وبحوزته (المسروقات والسلاح الأبيض المستخدم) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.
 






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