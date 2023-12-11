سيدة 79 سنة تدلى بصوتها فى الإسكندرية: "جيت أنتخب عشان بحب السيسى"

الإسكندرية - جاكلين منير

رصدت كاميرا اليوم السابع ، توافد كبار السن الى اللجان الإنتخابية بالإسكندرية ، للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية فى اليوم الثانى ، حيث شهدت اللجان اقبالا متزايد اليوم ، مع تزايد اقبال الشباب وكبار السن .

وقامت سيدة مسنة ، فوزية حسن تبلغ من العمر 79 عاما ، بالادلاء بصوتها فى لجنة كلية الزراعة سابا باشا بالإسكندرية، وتم نقلها على مرسى متحرك الى اللجنة وخرج اعضاء اللجنة اليها تسهيلا عليها للادلاء بصوتها .

وقالت فوزية حسن : "جئت للمشاركة فى الانتخابات مع ابنتى ، و نزلت لأنى بحب السيسى ، ومش هنلاقى زيه تانى" .

وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التقارير النهائية لليوم الأول للعملية الانتخابية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لافتًا إلى أن الغرفة، لم ترصد أي شكاوى وأن العملية الانتخابية تسير بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد الأصوات الانتخابية بمحافظة الإسكندرية، 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مقرا انتخابيا و533 لجنة فرعية، بالإضافة 36 لجنة للوافدين.

وعكفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل مناسبة للتهوية، وعدد من المقاعد المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أي إشغالات، وذلك بهدف التسهيل على الناخبين.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.