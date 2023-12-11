سيدة تلاحق زوجها بـ 13 دعوى وتطلب مؤخر صداق وقائمة منقولات بـ1.9 مليون جنيه

كتبت أسماء شلبي

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ودعوى حبس، ودعوى تبديد، ضد زوجها، أمام محكمة أكتوبر، اتهمته بالتخلف عن منحها حقوقها الشرعية، والتسبب لها بالضرر االمادى والمعنوى، وأصابتها بجروح وإصابات خطيرة بعد ملاحقتها بسيارته والتسبب فى وقوع حادث لها- وفقا للتقارير الطبية وتسجيلات كاميرات المراقبة التى رصدت الحادثة، لتؤكد: "ربنا ينتقم منه دمر حياتى بعد زواج دام 5 سنوات".

وأشارت الزوجة بدعواها: "طالبته برد حقوقى البالغة مليون و900 ألف جنيه ولاحقته بـ 13 دعوى قضائية، بعد رفضه منح طفلى نفقته، ومحاولته إجبارى بالقوة للعودة للعيش برفقته، وواصل تهديدى وإرسال الرسائل لدفعى للتنازل عن حقوقى الشرعية، وهدد بخطف طفلى وحرمانى منه".

وتابعت: "جعلنى أصاب بالمرض بسبب تطاوله على بأبشع الألفاظ، لأعيش فى جحيم بعد أن أعلنت خشيتى على حياتى من عنفه وتهديداته، ليتهرب من سداد مصروفات طفله، وكذلك نفقاتنا طوال الفترة الماضية منذ نشوب الخلافات بيننا، مما دفعنى لطلب تطليقى وقدمت مستندات تفيد إصابتى على يديه، بالإضافة إلى تهديده لى بالرسائل وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.