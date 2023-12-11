اليوم السابع
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سيدات مصر فى مقدمة الناخبين بلجنة مدرسة القومية بالانتخابات الرئاسية

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 09:40 ص
سيدات مصر فى مقدمة الناخبين بلجنة مدرسة القومية بالانتخابات الرئاسية إقبال السيدات على لجنة القومية بالعجوزة
كتب أحمد جمعة

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شهدت لجنة مدرسة القومية بمحافظة الجيزة إقبالا ملحوظا من السيدات للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024، مؤكدين أن التصويت فى تلك الانتخابات واجب وطنى، فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة المصرية فى الوقت الراهن، وأن المشاركة هى التزام وأمانة لاستكمال مسيرة البناء من أجل الأجيال القادمة.

سيدة بعد التصويت بلجنة القومية
سيدة بعد التصويت بلجنة القومية

 

وحرصت الهيئة الوطنية للانتخابات فى اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية على مراعاة متطلبات كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والتيسير عليهم فى عملية التصويت، وعدم تكبيدهم أى مشقة أو عناء، كما وضعت إرشادات مكتوبة في كافة لجان الاقتراع لذوى الإعاقة السمعية لتسهيل عملية الاقتراع عليهم، كما أنها اعتمدت بطاقات التصويت بطريقة "برايل" للتسهيل على الناخبين المكفوفين.

 

واستحدثت الهيئة الوطنية للانتخابات لجان اقتراع للوافدين والمغتربين بين المحافظات، بعدما تلقت العديد من الطلبات والاستفسارات بهذا الشأن، وتتوافر هذه اللجان فى المناطق الصناعية والسياحية وجميع المحافظات التى بها تجمعات من المغتربين، لتمكين الناخبين من خارج الموطن الانتخابي من الإدلاء بأصواتهم وإعمال حقوقهم الدستورية.

سيدة امام اللجنة
 

 

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

 

كثافة أمام لجنة القومية بالعجوزة
كثافة أمام لجنة القومية بالعجوزة

 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية بالداخل وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.







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