اليوم السابع
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سميرة أحمد تشيد بدور المجلس القومى للمرأة فى التوعية بالمشاركة بالانتخابات

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 05:19 م
سميرة أحمد تشيد بدور المجلس القومى للمرأة فى التوعية بالمشاركة بالانتخابات الفنانة الكبيرة سميرة أحمد
كتب محمود راغب

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أشادت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد بجهود المجلس القومي للمرأة تحت قيادة الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة وما قدمه من حملات لنشر التوعية بأهمية مشاركة المرأة في الانتخابات وحثها على الإدلاء بصوتها، موضحة أن الجهد الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة أمر عظيم، وله نتائج إيجابية كبيرة على حجم مشاركة المرأة في الانتخابات.
 
وأعربت الفنانة سميرة أحمد خلال تصريحاتها لنشرة أخبار المجلس القومي للمرأة عن سعادتها بمشهد وحجم المشاركة والإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية خاصة المرأة التي حرصت على المشاركة في الانتخابات واصطحاب أطفالها أثناء مشاركتهم بالتصويت في الانتخابات، لافتة إلى أن المشاركة بقوة في هذه الانتخابات واجب وطنى على كل امرأة وسيدة مصرية مشيدة بكل ما حققته المرأة وما وصلت إليه خلال السنوات الماضية.
 
وأدلت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد بصوتها في الانتخابات الرئاسية، في ثاني أيام التصويت في الانتخابات، وذلك داخل لجنتها الانتخابية بكلية فنون جميلة بالزمالك.
 
وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.
 
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.






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