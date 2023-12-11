اليوم السابع
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الإثنين، 11 ديسمبر 2023 04:13 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سفارة أمريكا في ليبيا: مساعداتنا لأهالي درنة المنكوبة تجاوزت 15 مليون دولار

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 03:00 ص
سفارة أمريكا في ليبيا: مساعداتنا لأهالي درنة المنكوبة تجاوزت 15 مليون دولار فيضانات درنة
ا ش ا

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أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا أن قيمة المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة إلى ليبيا بعد فيضانات درنة تجاوزت 15.5 مليون دولار.
 
وأكدت السفارة الأمريكية ، بحسب تلفزيون الوسط الليبي ، أن الولايات المتحدة ستواصل وقوفها إلى جانب سكان درنة والمجتمعات الليبية الأخرى التي تأثرت بفيضانات عاصفة دانيال بما في ذلك 45000 نازح.
 
وأشارت السفارة ، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة خلال الأشهر التي تلت الفيضان ، إلى ارتفاع قيمة المساعدات الإنسانية الأمريكية لتتجاوز المساهمة الإجمالية 15.5 مليون دولار وذلك للمساعدة في تلبية الاحتياجات الأساسية التي يظل العديد من ضحايا الفيضانات بحاجة إليها.






الولايات المتحدة

ليبيا

فيضانات درنة

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