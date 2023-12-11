سفارة أمريكا في ليبيا: مساعداتنا لأهالي درنة المنكوبة تجاوزت 15 مليون دولار

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أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا أن قيمة المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة إلى ليبيا بعد فيضانات درنة تجاوزت 15.5 مليون دولار.

وأكدت السفارة الأمريكية ، بحسب تلفزيون الوسط الليبي ، أن الولايات المتحدة ستواصل وقوفها إلى جانب سكان درنة والمجتمعات الليبية الأخرى التي تأثرت بفيضانات عاصفة دانيال بما في ذلك 45000 نازح.

وأشارت السفارة ، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة خلال الأشهر التي تلت الفيضان ، إلى ارتفاع قيمة المساعدات الإنسانية الأمريكية لتتجاوز المساهمة الإجمالية 15.5 مليون دولار وذلك للمساعدة في تلبية الاحتياجات الأساسية التي يظل العديد من ضحايا الفيضانات بحاجة إليها.