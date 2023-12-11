زحام أمام لجان طناش بالوراق في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024

كتب سمير حسنى

شهدت لجان الاقتراع بحي الوراق في محافظة الجيزة إقبالا كبيرًا منذ ساعات الصباح الاولى، حيث اصطف الناخبون في طناش أمام اللجان، للاقتراع في ثاني أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحرصت جميع الفئات العمرية والسيدات والشباب في طناش على المشاركة الواسعة في الانتخابات.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.