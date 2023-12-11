اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 ديسمبر 2023 11:41 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

زحام أمام لجان طناش بالوراق في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 10:14 ص
زحام أمام لجان طناش بالوراق في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024 زحام أمام لجان الاقتراع فى طناش
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت لجان الاقتراع بحي الوراق في محافظة الجيزة إقبالا كبيرًا منذ ساعات الصباح الاولى، حيث اصطف الناخبون في طناش أمام اللجان، للاقتراع في ثاني أيام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحرصت جميع الفئات العمرية والسيدات والشباب في طناش على المشاركة الواسعة في الانتخابات.

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

 







طناش

الوراق

انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

الهيئه الوطنيه للانتخابات

الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية

معرفه اللجنه الانتخابيه

الانتخابات الرئاسية

لجنه الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

معرفه اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

الانتخابات

التصويت في الانتخابات

مواعيد التصويت

الانتخابات الرئاسية المصرية

شروط التصويت في الانتخابات

المرشح عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

حازم عمر

فريد زهران

عبد السند يمامة

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

مرشحي الرئاسة المصرية

مرشحين الرئاسه

مرشحين الرئاسه 2024

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة