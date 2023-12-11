اليوم السابع
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راهبات "قلب يسوع" يشاركن بأصواتهن فى الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 12:57 م
راهبات "قلب يسوع" يشاركن بأصواتهن فى الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية راهبات قلب يسوع
الإسكندرية جاكلين منير

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أدلت مجموعة من راهبات قلب يسوع «نوتردام ديسون» بأصواتهن فى الانتخابات الرئاسية بالإسكندرية بصحبة الأب شنودة شفيق المشرف العام على التعليم الكنسى بالمنيا ونسيم جورج منسق المدارس الكنائسية، حاملين أعلام مصر ومشجعين المواطنين على المشاركة فى الانتخابات واختيار رئيسهم.

وقال نسيم جورج منسق المدارس الكنائسية بالإسكندرية، إن مشاركة راهبات قلب يسوع «نوتردام ديسون» فى الانتخابات الرئاسية جاء نتيجة محبتهم لوطنهم وإدراكهم أهمية اختيار رئيس مصر.

وأضاف منسق المدارس الكنائسية بالإسكندرية، أنه المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى أمر مميز ويعكس مدى اهتمام راهبات قلب يسوع بأن يصبحن قدوة للطلاب والطالبات فى مدارسهن بأهمية المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية.

وأشاد بما رصدوه من تسهيلات مقدمة من القائمين على العملية الانتخابية ومنها معرفة الرقم فى الكشف قبل الحضور وكذلك استمرار العملية الانتخابية ثلاثة أيام مما يسهل الأمور على المواطنين متمنيًا أن تتمتع مصر بالسلام والنمو فى كافة المجالات.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

ويبلغ عدد الأصوات الانتخابية بمحافظة الإسكندرية، 4 ملايين و300 ألف ناخب، وتضم 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 351 مقرا انتخابيا و533 لجنة فرعية، بالإضافة 36 لجنة للوافدين.

وعكفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على توفير مقاعد ومظلات باللجان، وأماكن وساحات انتظار، ووسائل مناسبة للتهوية، وعدد من المقاعد المتحركة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان، ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة، ورفع أى إشغالات، وذلك بهدف التسهيل على الناخبين.

وانتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

 

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