رئيس هيئة التنمية الصناعية تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بالقاهرة الجديدة

كتب إسلام سعيد

ادلت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصوتها في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت فعالياتها صباح امس، وذلك بلجنة مدرسة فاطمة عناني بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة .

وصرحت ناهد يوسف بان مصر اصبح لديها من المقومات والكوادر ما يؤهلها للتغلب على كافة التحديات في سبيل تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية الشاملة وفق اهداف الجمهورية الجديدة.

وأكدت أن إصطفاف المواطنين أمام اللجان الإنتخابية منذ الأمس دليل على عزم الشعب المصرى لإستكمال المسيرة نحو بناء دولة قوية، وعلى أهمية المشاركة الايجابية من باقى جموع الناخبين في هذا المشهد الديمقراطي بوصفه واجب وطنى على كل مواطن.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.