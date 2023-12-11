اليوم السابع
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رئيس مصلحة الشهر العقارى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمصر القديمة.. صور

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 08:05 م
رئيس مصلحة الشهر العقارى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بمصر القديمة.. صور رئيس مصلحة الشهر العقارى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية
كتب إبراهيم قاسم

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أدلى الدكتور جمال يقوت عبد اللطيف رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل لجنته الفرعية بمدرسة جيهان السادات الثانوية بنات بمنطقة الملك الصالح بمصر القديمة.
 
وأكد "يقوت" على هامش الإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية أن الإقبال الجماهيرى فى الانتخابات الرئاسية على مدار امس واليوم هو دليل قاطلع على وعى الشعب المصرى باعتبار ان الانتخابات ركيزة اساسية فى الديمقراطية وأن هذه الانتخابات لها خصوصية معينة.
 
واشار "يقوت" إلى ان الشهر العقارى كان له دور هام فى تلك الانتخابات حيث فتح ابوابه امام المواطنين لتحرير تاييدات المرشحين لتحقيق أحد الشروط الهامة للتشرح فى الانتخابات الرئاسية .
 
أضاف رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أن المصلحة سهلت على المواطنين فى تحرير التوكيلات التى تمثلت فى تخصيص 217 مكتب على مستوى الجمهورية تقدم خدمة التأييدات كما كانت تعمل خلال خلال العطلات الرسمية من أجل راحة المواطنين وامتد العمل فيها مساء عند وجود مؤيدين بالمكتب وإلغاء الاختصاص المكانى لمكاتب التوثيق حيث يمكن لمواطن أن يقوم بتوثيق تأييده لمرشح فى مكتب توثيق غير الموجود فى محافظته.
 
ودعى الدكتور جمال يقوت المواطنين للنزول والمشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى الهام لاختيار من يرغبون فى ترشيحه من اجل هذا المنصب رفيع المستوى الذى يمثل مصر دوليا.
 
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رئيس مصلحة الشهر العقارى

2
رئيس مصلحة الشهر العقارى

3
رئيس مصلحة الشهر العقارى

 







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