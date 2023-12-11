رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: نسبة المشاركة المُعلن عنها لم تحدث من قبل

كتب أحمد عرفة

قال المستشار حازم بدوى، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن نسبة المشاركة المعلن عنها في الانتخابات الرئاسية لم تحدث من قبل وتعكس وعى المواطن المصرى.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال كلمة له بثتها قناة إكسترا نيوز، أن العملية الانتخابية في مصر تسير بشكل مرضى وبسلاسة، والعملة الانتخابية عنوانها العريض ودعا للسلبية ولا يوجد شيء اسمه حزب الكنبة.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية زادت عن 45 % وهذا لم يحدث في أى انتخابات أو استفتاءات قبل ذلك، موضحا أن مجلس إدارة الهيئة ينعقد بشكل دائم على مدار اليوم ولا يوجد أي خروقات بشهادة المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى.