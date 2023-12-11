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رئيس القابضة للمياه يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 09:45 ص
رئيس القابضة للمياه يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية المهندس ممدوح رسلان خلال الإدلاء بصوته
كتب أحمد حسن

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أدلى المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة الأورمان الثانوية، بالدقي، مؤكدا أن المشاركة في العملية الانتخابية هى استكمال للمسار الديمقراطى الذى تعيشه مصرنا العزيزة.
 
وأعرب رئيس القابضة للمياه عن سعادته بالمشاركة في العملية الديمقراطية، مؤكدًا أنها فرصة للمواطنين للتعبير عن رأيهم، لتسهم هذه العملية في تعزيز مسار التنمية وتحقيق آمال الشعب المصري.
 
ودعا رسلان العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن المشاركة فى الانتخاب واجب وطنى على كل من يحق له الانتخاب، وجزء من مسؤولياته المجتمعية، موضحًا أن بعض الشركات التابعة للشركة القابضة قامت بتشكيل غرفة عمليات لتسهيل الإجراءات الانتخابية للعاملين من الكشف على اللجان الانتخابية، وتوفير سيارات المياه المتنقلة بالقرب من مقار اللجان الانتخابية.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
 
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
 
ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
 
تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.
 
 
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رئيس القابضة للمياه يدلي بصوته

 

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المهندس ممدوح رسلان بالانتخابات الرئاسية

 

المهندس ممدوح رسلان
المهندس ممدوح رسلان خلال الإدلاء بصوته

 







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