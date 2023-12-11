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رئيس القابضة للكهرباء يدلى بصوته بالانتخابات الرئاسية بلجنة بالتجمع الخامس

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 09:23 ص
رئيس القابضة للكهرباء يدلى بصوته بالانتخابات الرئاسية بلجنة بالتجمع الخامس رئيس الشركة القابضة للكهرباء يدلى بصوتها بالانتخابات الرئاسية
كتبت رحمة رمضان

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أدلى المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بصوته الانتخابي، في الانتخابات الرئاسية، وذلك داخل لجنة مدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت اتخذها  كافة الإجراءات اللازمة لتامين التغذية الكهربائية لجميع لجان الاقتراع للانتخابات الرئاسية التي ستجري بدأ من اليوم بمختلف أنحاء الجمهورية وحتى 12 ديسمبر الجاري.
 
وقررت وزارة الكهرباء ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المناطق والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة، وذلك من خلال  الحفاظ على انتظام التيار الكهربائي بالمقار الانتخابية الواقعة فى نطاق جمهورية مصر العربية ووقف جميع أعمال الصيانة أثناء فترة الإنتخابات.
 
ومن المقرر أن توفر جميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية وحدات الديزل المتنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديلة لمواجهة أى أزمة طارئة باللجان الانتخابية، بالإضافة إلى  وجود فرق طواريء مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة فى جميع التخصصات وذلك على مدار اليوم للتدخل الفورى فى حالة حدوث أى أعطال بالشبكة.
 
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 المهندس جابر دسوقى يدلى بصوته بالانتخابات الرئاسية
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رئيس الشركة القابضة للكهرباء يدلى بصوته بالانتخابات الرئاسية
 
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رئيس الشركة القابضة للكهرباء يدلى بصوته 

 







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