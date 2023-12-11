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رئيس البريد يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. ويؤكد: التزام دستورى وواجب وطنى

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 01:21 م
رئيس البريد يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية.. ويؤكد: التزام دستورى وواجب وطنى الدكتور شريف فاروق خلال الإدلاء بصوته
كتبت هبة السيد

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أدلى الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد البطل العميد أحمد محمود مصطفى بالتجمع الأول.
 
وعقب الإدلاء بصوته، قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: "إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني والتزام دستوري لا بد من مشاركة الجميع فيها لاستكمال مسيرة التقدم في مصر؛ مؤكدا أن العملية الانتخابية هي الطريق لبناء مجتمع ديمقراطي تسوده الحرية والعدالة والمساواة".
 
كما دعا الدكتور شريف فاروق جميع العاملين بالبريد المصري للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية وممارسة حقوقهم السياسية والتأكيد على دورهم الوطني ومساهمتهم في العملية الديمقراطية بما يحقق  مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
 
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الدكتور شريف فاروق خلال الإدلاء بصوته

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الدكتور شريف فاروق بالانتخابات الرئاسية

 







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