اليوم السابع
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رؤساء شركات المياه يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية وجميع العاملين يصوتون

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 11:06 ص
رؤساء شركات المياه يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية وجميع العاملين يصوتون رؤساء شركات المياه في الانتخابات الرئاسية
كتب أحمد حسن

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فى ظاهرة وطنية وتدل علي الانتماء وحب الوطن، شارك كافة رؤساء شركات المياه بمختلف المحافظات في الانتخابات الرئاسية من خلال الإدلاء بأصواتهم وكذلك جميع العاملين بالشركات.
 
وأدلى المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة المغتربين بمجمع مدارس على بن ابى طالب بشارع اسيوط سوهاج.
 
فيما أدلي الدكتور مهندس ابراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بصوته في الانتخابات الرئاسية التي تجري في مصر حاليا وذلك في إحدى اللجان الانتخابية.
 
وفي البحيرة أدلى المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بصوته في الانتخابات الرئاسية.
 
وفي دمياط، رئيس مياه دمياط يدلى بصوته بالانتخابات الرئاسية وجميع العاملين يشاركون بالتصويت، حيث تقدم المهندس أحمد ماهر شاهين  رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط يتقدم مسيرة حاشدة مع لفيف من قيادات الشركة والعاملين من مختلف القطاعات والمناطق، لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 م.
 
وفي شركة صرف صحي القاهرة، توافد العاملون بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، برئاسة المهندس عادل حسن، على اللجان الانتخابية بمحافظة القاهرة؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث خصصت الشركة سيارات لنقل العاملين إلى لجانهم الانتخابية لتسهيل مشاركتهم فى الانتخابات.
 
أما في الجيزة، حرص العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث وفرت الشركة سيارات لنقل العاملين إلى لجانهم الانتخابية لتسهيل التحركات والمشاركة في الانتخابات.
 
وفي البحر الأحمر، حرص العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر منذ اللحظات الأولي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ومن جانبه وجه المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه البحر الأحمر رساله للعاملين بجميع فروع الشركة بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بإعتبارها واجب وطني و ترسيخ للديمقراطية
 
وفي القليوبية تحت شعار انزل وشارك قام العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بالمشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024.
 
فيما تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم غرفة العمليات الخاصة بسير العملية الانتخابية.
 
وفي الإسكندرية، شارك العاملين بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية في الانتخابات الرئاسية 2024 ودعم قيادات الشركة للعاملين وتوفير سبل الانتقال وسط مظاهر احتفالية كبيرة وتواجد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة الشركة وسط العاملين لحثهم علي المشاركة والإدلاء بأصواتهم.
 
ورفع المشاركون اللافتات المدون عليها عبارات حماسية لحث المواطنون على النزول والمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية.
 
 وفي محافظات القناه، أشار اللواء عبدالحميد عصمت حرص شركة محافظات القناة على المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية، واتخاذ كافة الاجراءات فى جميع مواقع العمل لتسهيل قيام العاملين بالشركة للقيام بأداء واجبهم الدستوري والادلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية مع الحفاظ على انتظام سير العمل.
 
أما في المنوفية حرص العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، برئاسة الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث وفرت الشركة سيارات لنقل العاملين إلى لجانهم الانتخابية لتسهيل التحركات والمشاركة في الانتخابات وانتشار معدات الشركة وفرق الصيانه امام اللجان الانتخابية بصفه مستمره لتكن على اتم الاستعداد للتعامل مع الازمات و الطوارئ.
 
 وكذلك  الامر في الإسكندرية. حيث قام العاملين بشركة مياه الإسكندرية بالنزول أولي ايام التصويت للإدلاء بأصواتهم باللجان الانتخابية المخصصة لهم ،وذلك لأهمية دور المواطن في المشاركة والاقتراع، لرفع الوعى السياسي للعاملين مشاركاً في التحول الديمقراطي الذى تشهده مصر لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
 
وكان علي رأس الوفود المشاركة بالعملية الإنتخابية، المهندس أحمد جابر يرافقه قيادات الشركة ورؤساء القطاعات الذين تقدموا للإدلاء بأصواتهم، حيث قام بتشجيع العاملين بالشركة علي المشاركة الإيجابية في إبداء الرأي.
 
وفى أسيوط اطلقت الشركة مبادرة "اعرف لجنتك" عبر قنوات التواصل وتشجيع المواطنين على المشاركة كحق في رسم المستقبل.*
 
وصرح المهندس على الشرقاوي رئيس الشركة أن المشاركة فى الانتخابات واجب من أجل مستقبل افضل لمصر فى ظل ما تقوم.
كما شجع أبناء مياه أسيوط جموع الشعب المصرى على ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، لأن المواطن المصرى هو صاحب الحق فى رسم مستقبل بلاده.
 
وفي بني سويف، شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، برئاسة المهندسة دينا عمر سليمان وجميع العاملين بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024، في أول أيام باللجان الانتخابية المخصصة لهم مع الحفاظ على انتظام سير العمل، حيث قامت الشركة بتسهيل و تيسير مشاركة العاملين في الإنتخابات دون الإخلال بسير العمل بجميع المواقع والمحطات بفروع الشركة.
 
 
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