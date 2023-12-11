اليوم السابع
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حملة فريد زهران: نشيد بحياد الإعلام وأجهزة الدولة وقدمنا بلاغا ببعض المخالفات

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 09:59 م
حملة فريد زهران: نشيد بحياد الإعلام وأجهزة الدولة وقدمنا بلاغا ببعض المخالفات المرشح الرئاسي فريد زهران
كتب محمد عبد الرازق

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قال بيان صادر عن غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسى فريد زهران، إن الحملة واصلت انعقادها صباح اليوم، لليوم الثانى على التوالى لمتابعة عملية التصويت من خلال غرف العمليات الفرعية فى كل محافظة.

وأكدت بيان الحملة على ما أشادت به فى تقرير الأمس بالتغطية الإعلامية وحياد الأجهزة الأمنية.

وأضاف البيان: "استمر تصويت العديد من المواطنين المصريين لصالح المرشح فريد زهران فى مختلف مراكز الاقتراع فى كافة المحافظات وذلك طبقا لما تلقته الحملة من صور وفيديوهات توثق عملية التصويت وعمل غرف العمليات الفرعية وعمليات حشد وتحفيز المواطنين على التصويت. وقد لاحظنا اليوم زيادة معدلات التصويت بوجه عام والتصويت لصالح مرشحنا بشكل خاص. وتستمر الحملة فى مناشدة المواطنين المصريين الاستمرار فى الإقبال على التصويت باعتباره واجبًا وحقًا دستوريًا أساسيًا للمواطن."

وذكر البيان أن الحملة رصدت اليوم الإثنين ما وصفته بـ"المخالفات والخروقات" فى عدد من اللجان فى مختلف المحافظات، وعلى سبيل المثال: الزحام الشديد فى لجان المغتربين حيث فسرت ذلك بانه لسببين الأول هو قلة عدد اللجان والثانى سهولة الحشد الموجه للعمال والموظفين. 

وذكرت الحملة أن من بين المخالفات تجمهر أعداد كبيرة من بعض من وصفتهم ب:" أحزاب الموالاة" فى الكثير من مراكز الاقتراع والاشتباك والتزاحم مع مؤيدى بعض المرشحين.

وأوضحت الحملة انها تقدمت ببلاغات للهيئة الوطنية للانتخابات بكافة الملاحظات التى استطاعت توثيقها.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبدالفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومن أبرز مؤسسى الحركة المدنية الديمقراطية، التى تُعد أكبر كتلة للأحزاب المعارضة فى مصر، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، أعرق الأحزاب الليبرالية المصرية وأقدم الأحزاب فى مصر على الإطلاق، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وهو ثانى أكبر الأحزاب المصرية تمثيلًا فى مجلس النواب.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتى يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

 







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