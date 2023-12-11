حملة فريد زهران: أيًا كانت النتيجة فنحن راضون ولا تشكيك فى أرقام الهيئة

سمر سلامة

قال معتز الشناوي، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إنه تلاحظ لهم ولكل المصريين تزايد أعداد المصوتين في الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعكس حرص المصريين على المشاركة وتأكيد على إلتفاف الشعب خلف مصر وخلف حمايتها وصورتها ومصر التي تعيش فينا قبل أن نعيش فيها.

وأضاف "الشناوي"، أن نزول 30 مليون في الانتخابات الرئاسية رسالة واضحة لكل من دعا لمقاطعة هذه الانتخابات، وتأكيد أن التغيير ممكن، وان التغيير سيحدث، متابعا: "وأيا كانت النتيجة فنحن راضون عنها مؤكدين أن العملية الانتخابية شهدت تطور وأننا نسير في الطريق الصواب."

وشدد" الشناوي"، علي أن بيانات الهيئة والآرقام التي تعلنها لا جدال فيها، فهم جديرين بالثقة من كل المصريين.