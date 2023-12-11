حملة عبدالسند يمامة لـ"اليوم السابع": الشباب شاركوا بقوة فى الانتخابات

كتبت ندى سليم

قال النائب ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي للحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة، إن غرفة العمليات المركزية للحملة تتابع منذ انطلاق التصويت للناخبين من صباح اليوم الإثنين، على مستوى محافظات الجمهورية، خلال التنسيق مع المندوبين بمختلف اللجان الانتخابية، مؤكدا أنه لم يتم رصد أية مخالفات تعرقل من سير العملية الانتخابية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم حملة الدكتور عبدالسند يمامة، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن الحملة قد لمست إقبالا كبيرا من مختلف الفئات العمرية، موضحا " أن الشباب شاركوابقوة في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، مقارنة بالاستحقاقات الماضية، مما يؤكد على إدراك و وعي الشعب المصري بمختلف أطيافه لأهمية تقرير مصير وطنه واختيار رئيسه القادم.

وانتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى والتعددية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر