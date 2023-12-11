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حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى: حشود كثيفة على لجان الاقتراع بالإسكندرية

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 12:55 م
حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى: حشود كثيفة على لجان الاقتراع بالإسكندرية حشود كثيفة من المواطنين
محمد الجالى - هند مختار

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نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، صورًا لحشود كثيفة من المواطنين على لجان الاقتراع في الإسكندرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثاني.
 
وأعلنت الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي استمرارها في عقد غرفة عملياتها المركزية لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية  2024 في يومها الثانى، مؤكدة استمرار التوافد الكبير على اللجان وقت فتحها لليوم الثاني.  
 
وأكدت الحملة أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي تجاوزات أو مخالفات تعيق العملية الانتخابية على مدار أول يوم للاقتراع.
 
ونشرت الحملة الرسمية، للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، لقطات من توافد عدد كبير من الناخبين على لجان الاقتراع بالغربية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثاني.
 
وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية.
 
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.
 
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
 
ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
 
تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.
 
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