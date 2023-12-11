اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 ديسمبر 2023 01:07 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

حملة السيسي: إقبال تاريخى على لجان التصويت فى اليوم الأول.. إنفوجراف

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 01:00 ص
حملة السيسي: إقبال تاريخى على لجان التصويت فى اليوم الأول.. إنفوجراف الحملة الرسمية للسيسى: إقبال تاريخى على لجان التصويت فى اليوم الأول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بيانا عن التصويت فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024..

قالت الحملة إنها تابعت حشود المصريين من كافة طوائف المجتمع وهم أمام مراكز الاقتراع يدلون بأصواتهم.

9f8b9fb0-1164-46b7-bbd2-73d0513928ba

 أشارت إلى أنه لم يتم رصد أى مخالفات حتى الآن خلال العملية الانتخابية.

وأشادت بدور الهيئة الوطنية للانتخابات فى تنظيم العملية الانتخابية وفى جاهزية اللجان الانتخابية وانتظام سير العملية الانتخابية والعمل بجميع اللجان الفرعية.

c49a272b-bde4-4b59-928e-5592e7cddd82

وثمنت حرص كافة طوائف المجتمع المصرى على المشاركة خلال اليوم.

وقالت الحملة إن اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية شهد إقبالاً تاريخياً وغير مسبوق على لجان التصويت منذ الصباح.

وطالبت الحملة المواطنين الذين لهم الحق فى الإدلاء بأصواتهم بالمشاركة الإيجابية يومى الإثنين والثلاثاء للتعبير عن رأيهم بكل حرية.







انطلاق الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

مصر تنتخب

معرفة لجنة الانتخابات بالاسم

استعلام عن اللجنة الانتخابية

كيفية معرفة اللجنة الانتخابية

ازاى اعرف لجنتى الانتخابية

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل

انتخابات الرئاسة 2024

أخبار انتخابات مصر

المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

الانتخابات الرئاسية اليوم السابع

اليوم السابع بلس

المرشح عبد الفتاح السيسى

الهيئة الوطنية للانتخابات

معرفه اللجنه الانتخابيه

انتخابات الرئاسة

لجنه الانتخابات الرئاسية

معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2024

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

الوطنية للانتخابات

انتخابات الرئاسة المصرية 2023

معرفه اللجنه الانتخابيه بالرقم القومى

الهيئه الوطنيه للانتخابات

موقع الهيئه الوطنيه للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات بالرقم القومي

الهيئه الانتخابيه للانتخابات

اللجنه الوطنيه للانتخابات

الهيئه الوطنيه للانتخابات 2024

الهيئه القوميه للانتخابات

لجنتك

الهيئه العامه للانتخابات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة