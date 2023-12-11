حملة السيسي: إقبال تاريخى على لجان التصويت فى اليوم الأول.. إنفوجراف

أصدرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بيانا عن التصويت فى اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024..

قالت الحملة إنها تابعت حشود المصريين من كافة طوائف المجتمع وهم أمام مراكز الاقتراع يدلون بأصواتهم.

أشارت إلى أنه لم يتم رصد أى مخالفات حتى الآن خلال العملية الانتخابية.

وأشادت بدور الهيئة الوطنية للانتخابات فى تنظيم العملية الانتخابية وفى جاهزية اللجان الانتخابية وانتظام سير العملية الانتخابية والعمل بجميع اللجان الفرعية.

وثمنت حرص كافة طوائف المجتمع المصرى على المشاركة خلال اليوم.

وقالت الحملة إن اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية شهد إقبالاً تاريخياً وغير مسبوق على لجان التصويت منذ الصباح.

وطالبت الحملة المواطنين الذين لهم الحق فى الإدلاء بأصواتهم بالمشاركة الإيجابية يومى الإثنين والثلاثاء للتعبير عن رأيهم بكل حرية.