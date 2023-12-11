اليوم السابع
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الإثنين، 11 ديسمبر 2023 04:13 م
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حملات مرشحى الرئاسة تواصل أعمالها فى اليوم الثانى للانتخابات.. إنفوجراف

الإثنين، 11 ديسمبر 2023 04:00 م
حملات مرشحى الرئاسة تواصل أعمالها فى اليوم الثانى للانتخابات.. إنفوجراف حملات مرشحى الرئاسة

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واصلت حملات مرشحى الرئاسة أعمالها لرصد العملية الانتخابية في اليوم الثاني للتصويت بالسباق الرئاسي، مؤكدة أن الإقبال على لجان الاقتراع حظي بكثافة كبيرة وفاق التوقعات وأنه لم يتم رصد أي مخالفات.

مرشحى الرئاسه
مرشحو الرئاسة

مرشحى الرئاسة

 

حملة المرشح عبد الفتاح السيسى

- أكد المستشار محمود فوزى رئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسى، أن الإقبال على لجان الاقتراع غير مسبوق
مراهنا على وعى الشعب المصرى 
- مشيدا بالإقبال الكثيف خاصة من السيدات

حملة المرشح الرئاسى حازم عمر :

- هذه أول انتخابات مصرية لم تشهد أى مشاحنات بين الحملات الانتخابية
- نسبة الإقبال فاقت جميع التوقعات

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران

• لم نرصد أى مخالفات تطعن فى نزاهة العملية الانتخابية
 
• غرفة العمليات تواصل متابعة سير العملية الانتخابية
رصد أى معوقات تواجه الناخبين ومحاولة تذليلها لتشجيع الجميع على المشاركة

حملة المرشح عبد السند يمامة

• العملية الانتخابية تتم بحيادية ونزاهة والشباب شاركوا بقوة
• العملية الانتخابية تسير بشكل سلس بدون أى عوائق أو خروقات 
- لم يكن هناك أى مخالفات واضحة تؤثر على إرادة الناخبين






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